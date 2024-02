Borgosatollo: serata di premiazione dei premi al merito scolastico 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Si svolgerà sabato 17 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso il Palazzo Facchi di Borgosatollo la premiazione dei ragazzi e ragazze che hanno nello scorso anno scolastico raggiunto importanti meriti scolastici. Evento organizzato dall’Assessorato Istruzione del Comune. Sono molti i premi che verranno consegnati tra coloro che hanno raggiunto il massimo dei voti nell’esame di scuola secondaria di I grado, maturità e laurea triennale e specialistica. La serata sarà impreziosita dal concerto offerto dalla Banda Giovanile “Beppe Chiaf” di Borgosatollo.



I premi al merito hanno avuto la partecipazione economica da parte della banca BCC Agrobresciano di Borgosatollo, dal Comitato dei Genitori e dalla sezione locale AVIS Borgosatollo che da molti anni sono partner ufficiali di questa manifestazione. I premi saranno consegnati dalle autorità del territorio. La serata è aperta a tutta la cittadinanza che potrà godere del concerto della Banda Giovanile e far sentire la vicinanza della comunità agli studenti premiati. Ingresso libero e gratuito. “Con questo evento, in via straordinaria effettuato al Palazzo Facchi per la ristrutturazione del Teatro, vogliamo come Amministrazione Comunale dare un segnale di orgoglio verso i nostri studenti più meritevoli e dedicare a loro una serata speciale. Un grazie alle realtà che ci hanno supportato in questo progetto che è ormai una tradizione consolidata nel nostro paese.



La macchina amministrativa, attraverso l’Assessorato Istruzione, durante tutto l’anno è a disposizione delle famiglie e studenti per ogni necessità legata al mondo della scuola. Con passione e professionalità l’Assessorato Istruzione ha coordinato questa serata di rimando alla comunità del lavoro che i nostri studenti più meritevoli hanno svolto nello scorso anno scolastico. Un ringraziamento alla Parrocchia per la concessione dello spazio di Palazzo Facchi”. Frusca Marco – Assessore Istruzione di Borgosatollo