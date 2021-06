Porsche Carrera Cup Italia 2021, Misano: il team Q8 HI Perform in pista con Alberto Cerqui

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Pronti, partenza, via: la Porsche Carrera Cup Italia riparte dal circuito di Misano dove sarà protagonista durante il prossimo weekend del 5-6 giugno, per un primo appuntamento all’insegna dell’adrenalina e della sana competizione. Dopo un primo confronto agli Official Test di Imola, i piloti sono ormai pronti a schierarsi in griglia e a far ruggire i motori delle iconiche 911 GT3 Cup per aggiudicarsi l’ambito titolo.



Fra loro c’è anche il bresciano Alberto Cerqui, 28enne con un curriculum in GT di tutto rispetto e Official Driver del team Q8 Hi Perform, che torna in pista come Official Partner del prestigioso campionato monomarca in occasione del suo 15° anniversario. “Sono molto soddisfatto del risultato di Imola, un ottimo inizio per iniziare la stagione con grinta – ha affermato Alberto Cerqui, che durante gli Official Test ha siglato il giro più veloce della giornata – Ora è fondamentale non farsi prendere troppo dall’entusiasmo e rimanere concentrati sul prossimo obiettivo, ovvero la prima tappa ufficiale al circuito di Misano. Voglio dimostrare a tutti ciò di cui sono capace e correre al meglio delle mie possibilità, ma sono certo che con l’immancabile supporto del team Q8 Hi Perform non sarà difficile affrontare la gara con il giusto spirito”.



“Dopo l’esperienza maturata in questi anni e gli ottimi tempi registrati agli Official Test, sono sicuro che il team Q8 Hi Perform sarà competitivo anche quest’anno – ha aggiunto Gherardo Bisi, Direttore Marketing di Kuwait Petroleum Italia – Il weekend di Misano sarà il primo banco di prova per Alberto Cerqui, il nostro nuovo pilota. Alberto è una persona di grande esperienza e sono sicuro che affronterà la gara al meglio”. La rinnovata partnership di Q8 come Official Partner della Porsche Carrera Cup Italia permetterà di accendere ancora una volta i riflettori sui benefici dei carburanti Q8 Hi Perform (100 ottani e diesel). Studiate per offrire il meglio a ogni cliente, le soluzioni di rifornimento Q8 sfruttano la potenza erogabile dal motore prolungandone la durata, oltre a mantenere puliti i sistemi di alimentazione e iniezione e a ridurre la formazione di depositi su valvole e iniettori.



Massime prestazioni e garanzia di risparmio sui consumi fino al 5%, con conseguente riduzione delle emissioni nocive e inquinanti. L’attenzione che Q8 rivolge, attraverso i suoi prodotti, ad una gestione sostenibile delle proprie attività si allinea perfettamente al contesto della Porsche Carrera Cup Italia 2021. L’edizione in corso, infatti, vede attribuita la certificazione ISO 20121 come monomarca sostenibile. Un riconoscimento raggiunto dopo mesi di analisi e progettazione che vedrà il circuito di Misano come banco di prova, non solo nell’aspetto della gara ma nell’organizzazione attenta e responsabile dell’intero evento, nell’ottica di migliorare la consapevolezza di tutti gli attori coinvolti con conseguente beneficio economico e di tutela per i luoghi che ospiteranno il torneo.



Dopo il primo round inaugurale a Misano, il calendario proseguirà con gli appuntamenti del Mugello (2-4 luglio), Imola (23-25 luglio), Vallelunga (17-19 settembre), Franciacorta (1-3 ottobre), dove avrà luogo anche il Porsche Festival presso il nuovo Porsche Experience Center, per poi concludersi a Monza (29-31 ottobre). Sarà possibile seguire tutte le gare in diretta streaming sul sito Carreracupitalia.it.