La Ugl Salute piange la scomparsa di Gabriella Simbula, Segretario della Lombardia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La Ugl Salute abbruna le sue bandiere. Ci ha lasciato, troppo presto, Gabriella Simbula Consigliere Nazionale, Segretario Regionale in Lombardia e provinciale di Milano. Una delle colonne della Federazione Salute. “L’abbiamo definita spesso a ragione – dice commosso Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale, ricordandola - una leonessa. Lottava da tempo contro un terribile male ma fino a pochi giorni fa non ha lesinato energie per il SUO sindacato. Era abituata alle battaglie avendone combattute tante a Milano quando difendere un’idea ed i lavoratori era un pericolo costante. È un vuoto enorme quello che lascia: di affetto, di competenza, di umanità. Il nostro compito ora è raccoglierne al meglio l’eredità e tenere viva la fiamma che ha animato le sue lotte nella Cisnal e poi sotto il simbolo della Ugl. Ti ringraziamo Gabriella, per tutto quello ci ha dato. Addio leonessa”.