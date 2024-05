Strage di Piazza Loggia, 50° anniversario: il programma della giornata

Nel 50esimo anniversario della Strage di Piazza Loggia, oggi – martedì 28 maggio 2024 – Brescia si trasforma in un laboratorio a cielo aperto con incontri, dialoghi ed eventi speciali. Come ogni anno, inoltre, sono in programma le commemorazioni ufficiali alla presenza delle autorità civili e religiose: alle 10.45 è previsto l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che – prima dell'appuntamento al Teatro Grande con i parenti delle vittime – renderà omaggio al monumento ai caduti.

"Cinquant’anni fa un evento scosse la città fin dentro al suo cuore, a questo ha saputo reagire senza ricorrere ad altrettanta violenza – scrive l'associazione Casa della Memoria –. La strage di Piazza Loggia non è solo un capitolo di storia, ma una ferita nella nostra memoria collettiva, che ci ricorda il prezzo della democrazia l’importanza di stare uniti. Vogliamo scavare a fondo nel significato di quel giorno e passare il testimone della memoria ai ragazzi e alle ragazze di oggi. Gli appuntamenti in programma sono ponti lanciati verso il futuro, dimostrando che ricordare è il primo passo per costruire insieme una cittadinanza forte e consapevole".