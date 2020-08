«Battaglioni, non Bella ciao...»: il candidato sindaco inneggia al fascismo

Non uno, ma svariati post - i più recenti il 25 aprile 2020, gli altri vecchi anche di anni - inneggianti al fascismo. Uno dei tre candidati-sindaco a Capriano del Colle è finito nelle ultime ore al centro della cronaca politica provinciale a causa delle frasi scritte sul proprio profilo personale su Facebook. Stiamo parlando di Stefano Sala, a capo della lista "Vivere Capriano e Fenili" appoggiata dalla Lega (il logo del Carroccio è presente nel simbolo della lista), in corsa per la poltrona di primo cittadino nella tornata elettorale di settembre (qui tutti i candidati).

La frase che ha attirato le attenzioni di molti, e soprattutto dell'Anpi provinciale, è quella scritta da Sala in occasione dell'ultimo 25 aprile, in pieno lockdown: «Ho letto che palazzo Chigi ha autorizzato, seppur con le dovute precauzioni, i festeggiamenti per il 25 Aprile. Visto il modus operandi del Governo ritengo che la canzone adatta per il flash mob sui balconi sia: Battaglioni, non Bella ciao...». La canzone alla quale fa riferimento è spesso definita come il «canto più antisemita di tutto il regime», con le parole di Auro D’Alba su musica di Francesco Pellegrino.

Oltre a questo, sono diversi i post scritti in prima persona da Sala ad essere stati letti prima che lo stesso candidato, investito dalle polemiche, li cancellasse. Uno di questi lo ritraeva accanto a due tazze con l’effigie di Mussolini, con il commento: «Carissimi ospiti a casa nostra si brinda così... E se non vi piace ricordatevi: meglio soli che male accompagnati!». In un altro ancora, Sala auspicava una nuova "Marcia su Roma".

In altri casi analoghi la Lega ha preso le distanze da candidati che hanno espresso opinioni vicine al Fascismo, per ora sul caso di Capriano il Carroccio non si è espresso.