Regionali 2023 in Lombardia, lo spoglio in diretta: chi ha vinto

Alle 15 di oggi, lunedì 13 febbraio, si sono chiuse le urne ed è iniziato lo spoglio per le elezioni regionali 2023 in Lombardia. Ai seggi si è recato solo il 41,2% degli elettori, un dato record (in negativo): oltre un terzo in meno rispetto alla tornata del 2018, quando votò il 72,2% degli aventi diritto, tenendo inoltre conto che allora si votò solo di domenica. A Brescia ha votato il 47,4% degli elettori: si tratta dell'affluenza più alta in tutta la regione, ma sempre in forte calo rispetto a 5 anni fa, quando il dato fu del 70,4%.



I primi exit poll, firmati Opinio-Rai, danno la conferma del governatore uscente. Attilio Fontana è dato tra il 49,5 e il 53,5%, mentre secondo è Pierfrancesco Majorino, accreditato tra il 33 e il 37%. Staccatissima l'ex assessore alla sanità - proprio con Fontana - Letizia Moratti, data tra il 9,5 e il 13,5%, Instant Poll per Sky dà numeri molto simili: Fontana intorno al 50%, Majorino 32-36%, mentre l'ex sindaco di Milano 12-16%. E il leader della Lega Matteo Salvini sta già festeggiando la vittoria. Sulla sua pagina Facebook, alle 15.31, scrive: "Vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio", postando le foto che lo ritraggono con Fontana e Rocca (candidato nel Lazio).

Lo spoglio in diretta

Le proiezioni delle 16.10 (22 sezioni su 9.254 scrutinate) vedono nettamente in testa Fontana con il 59.89% dei voti, segue Majorino (29.87%) mentre Moratti non arriva alla doppia cifra (8,88%).