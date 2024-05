C'erano più di 500 persone – record di sempre nella provincia bresciana, capoluogo escluso – al dibattito di lunedì sera “La Sirmione del futuro”, organizzato dall'associazione culturale La Zobia e dal gruppo Facebook Sei di Sirmione se e a cui hanno partecipato (in rigoroso ordine alfabetico) i candidati sindaci Marcello Bertoldi per la lista Siamo Sirmione, Roberto Campagnola di Insieme per Sirmione, la sindaca uscente Luisa Lavelli di Vivere Sirmione.

Il dibattito dei record

Il Palacongressi della cittadina gardesana si è riempito fino all'ultimo dei 470 posti a sedere, ma con decine di persone in piedi, per quello che di fatto è stato uno dei pochi, pochissimi dibattiti pubblici organizzati nel Bresciano in vista delle prossime elezioni amministrative (di sicuro il più partecipato). Dal 2014 ad oggi è il terzo dibattito organizzato da La Zobia, associazione nata con lo scopo di salvare dall'abbandono la storica sede della sinistra sirmionese (per la cronaca: missione compiuta) e oggi guidata da Franco Bernardi e Agostino Domenegoni, per la prima volta a fianco del gruppo Sei di Sirmione se, operativo dal 2014 da un'idea di Loredana Ravarotto (dal 2021 al timone c'è Cristian Gallina) e oggi tra i più cliccati del territorio, con oltre 11.300 iscritti (e una ulteriore impennata di richieste a seguito del dibattito).

La cronaca della serata

I tre candidati hanno risposto a 6 domande, avevano 3 minuti e mezzo per ciascun quesito, tra quelle selezionate dagli organizzatori tra le vaste proposte arrivate direttamente dagli iscritti al gruppo Facebook: tra i temi trattati, oltre all'onnipresente turismo, croce e delizia di un paese che accoglie ogni anno quasi 1,4 milioni di presenze (i pernottamenti) e quasi mezzo milione di arrivi (i turisti: un quarto di quelli che frequentano il Garda bresciano), anche le immancabili opere pubbliche, la questione delle frazioni, gli eventi e la cultura, gli affitti e le case vacanze, lo stesso Palazzo dei congressi. Gran finale, in piedi come da tradizione, con l'appello al voto dei 3 candidati (3 minuti a testa, di nuovo). La serata, condotta dai giornalisti Elena Giordano e Alessandro Gatta, è stata sostenuta anche dal Comune di Sirmione, Sirmione Servizi, CMA, Associazione Giovani, Roberto Bellini e Fabrizio Biolchi.

Ai posteri l'ardua sentenza, anzi al voto: anche a Sirmione (come negli oltre 140 municipi nostrani chiamati al rinnovo elettorale) si vota l'8 e il 9 giugno. Per chi se la fosse persa, pubblichiamo di seguito il video integrale della serata, disponibile “in eterno”, sorridono i promotori, su un canale Youtube dedicato. Ma il dibattito continua: nei prossimi giorni, sulla pagina Sei di Sirmione se, saranno disponibili le interviste “one to one” ai singoli candidati, con domande su altri argomenti “caldi” non trattati nel corso della serata.

Il video del confronto