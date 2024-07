Dimissioni in massa, arriva il commissario: serviranno nuove elezioni

Di tutti i consiglieri eletti, solo uno non si è dimesso. La situazione che si è venuta a creare a San Felice del Benaco non è per nulla semplice, tutto questo per la presunta condizione di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità della neo-sindaca Lorenza Baccolo. A dir la verità, dal week-end elettorale dell'8 e 9 giugno ad oggi, la sindaca non è mai entrata in servizio, e ovviamente Consiglio comunale e Giunta non si sono mai riuniti (nonostante il Consiglio fosse stato inizialmente convocato per il 22 giugno). Al momento non si conosce il motivo per il quale la neo-sindaca non possa essere formalmente eletta. Lei stessa non ha mai voluto fornire spiegazioni a quanti le hanno chieste.

Cosa succederà?

Innanzitutto i cittadini di San Felice hanno tutto il diritto di sapere quanto prima quali siano i motivi che hanno portato alla non-elezione di Lorenza Baccolo. Per il futuro, in attesa di atti ufficiali, la prospettiva è quella che il Consiglio comunale venga formalmente sciolto, e che l'ente venga affidato a un commissario prefettizio. A lui toccherebbe gestire l'ordinario, in attesa di capire quando convocare nuove elezioni.