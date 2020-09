Coronavirus: Silvio Berlusconi ricoverato all'ospedale San Raffaele

Dopo essere risultato positivo al coronavirus, l'ex premier Silvio Berlusconi, 83 anni, è stato ora ricoverato al San Raffaele per accertamenti. Pare ci sia stato un lieve peggioramento delle sue condizioni e, per precauzione, è stato scelto di portarlo nell'ospedale milanese. Non si troverebbe, comunque, in terapia intensiva, ma nel settore D al sesto piano dedicato ai pazienti solventi, in quella che è da sempre considerata la "sua" stanza.

"Il presidente Berlusconi - si legge in un comunicato del suo staff - , dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all'ospedale San Raffale di Milano a scopo precauzionale. Il quadro clinico non desta preoccupazioni". Il leader di Forza Italia è arrivato nel nosocomio verso la mezzanotte di giovedì, camminando autonomamente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono risultati positivi al test del Covid-19 anche alcuni familiari, tra cui i due figli Barbara e Luigi, e la compagna Marta Fascina. Inizialmente Alberto Zangrillo, primario di Rianimazione del San Raffaele e medico personale di Berlusconi, aveva rassicurato sulle sue condizioni, dicendo che il leader di Forza Italia era "asintomatico". Successivamente, Berlusconi ha dichiarato di "sentirsi meglio dopo aver superato febbre e dolori". Ancora non è stato accertato dove possa aver contratto il virus: l'ipotesi più probabile, al momento, è che il contagio sia avvenuto a Capri durante un incontro con i figli.