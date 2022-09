San Paolo: morto l'ex sindaco Fausto Gardoni, mercoledì il funerale

San Paolo in lutto per la scomparsa dell'ex sindaco Fausto Gardoni, morto all'età di 79 anni lasciando nel dolore la moglie Marcela e la sorella Suor Maria. Le esequie saranno celebrate mercoledì 12 settembre, alle 16, nella chiesa parrocchiale di Cremezzano, frazione del paese.



Gardoni aveva ricoperto la carica di primo cittadino per 10 lunghi anni, dal 1999 al 2009. È stato inoltre il fondatore del gruppo "Autonomia Municipale", attuale maggioranza in consiglio comunale.

"Il Sindaco Giancarla Zernini, l’Amministrazione Comunale, Il Consiglio Comunale e la cittadinanza annunciano con profondo cordoglio la scomparsa di Fausto Gardoni, Sindaco di San Paolo dal 1999 al 2009 – si legge nella nota ufficiale del Comune –. Con grande passione, impegno e competenza ha saputo interpretare i bisogni del suo paese e del territorio della Bassa, dando un valido contributo alla sua crescita sociale ed economica e alla sua salvaguardia.

Con affetto esprimiamo vicinanza alla moglie Marcela Pomahacova, alla sorella suor Maria e a quanti gli hanno voluto bene".