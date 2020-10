Fascisti a cena, fissata la data: in 150 a tavola per celebrare la marcia su Roma

Fascisti su Marte, rosso pianeta bolscevico e traditor? No, sul lago di Garda. Anzi a Salò, la città che fu patria della celeberrima e omonima Repubblica, che anticipò di qualche tempo la fuga (a gambe levate) di Benito Mussolini. Ed è ancora polemica per la cena organizzata per celebrare “l'era fascista” e la marcia su Roma, in scena alla fine del mese a ristorante Conca d'Oro.

Cena fascista e sottoscrizione a premi

Già si scaldano i motori per i circa 150 commensali: l'evento è organizzato dal Movimento salodiano indipendente (che già nel logo di partito riporta una citazione di Giorgio Almirante, ça va sans dire) a cui fa riferimento anche l'associazione Catarsi, che in Via Fantoni – in pieno centro al paese – ancora espone quadri, cimeli e paccottiglia riferibile a quel ventennio. In occasione della cena è prevista anche una sottoscrizione a premi.

Le polemiche: "Si altera la realtà storica"

Nel frattempo incalza la polemica, sollevata per ora dall'Anpi di Brescia e dalle sezioni gardesane dell'associazione dei partigiani: “I fenomeni culturali e politici di stampo neofascista stanno diventando una costante nella nostra provincia, a partire dai territori del Garda”, si legge in una nota.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Si evidenziano episodi sconcertanti, atti ad alterare la realtà storica – continua il documento – oltre a manifestazioni che plaudono al passato diffondendo simboli e miti del fascismo. Il fascismo è una degenerazione politica contro la quale ci batteremo sempre, denunciando ogni tentativo di glorificare una pagina della nostra storia che deve essere invece considerata com'è realmente stata: disastrosa e oscura”.