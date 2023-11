Saluti romani e poster di Mussolini: cena fascista in un ristorante bresciano

A volte ritornano, purtroppo: sono i nostalgici di una dittatura sanguinaria, inaugurata con lo squadrismo al soldo dei padroni per picchiare e uccidere operai e contadini e conclusa con le leggi razziali e i campi di concentramento (altro che paludi: i campi erano attivi anche in Italia). In occasione dell'anniversario della marcia su Roma – il 28 ottobre scorso – a Salò è stata celebrata una “cena fascista”, che altra definizione non può avere: a Salò, che fu capitale della Repubblica sociale italiana.

Uomini in divisa d'antan, saluti romani a volontà, sullo sfondo del ristorante una gigantografia di Benito Mussolini, dal palco (e tutti in coro) s'intona “Faccetta nera”. Diverse le segnalazioni giunte in redazione, tra cui il video che alleghiamo e pubblichiamo. Su quanto accaduto sarebbe già stata aperta un'inchiesta da parte della Procura.

L'apologia di fascismo

L'apologia di fascismo, ricordiamo, è un reato penale: come da art.4 della L.645/1952, rischia fino a 2 anni di reclusione “chiunque pubblicamente esalti esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le finalità antidemocratiche proprio del partito fascista”. Nell'art.5 si parla di “manifestazioni fasciste”: rischia l'arresto fino a 3 mesi “chiunque con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista”. In entrambi i casi sono previste anche sanzioni pecuniarie e l'interdizione ai pubblici uffici.