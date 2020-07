Rodengo Saiano: sindaco si dimette, terremoto in Comune

Si è dimesso dalla carica di primo cittadino Luigi Caimi, alla guida del Comune di Rodengo Saiano. Il sindaco - espressione di una lista di centrodestra - era subentrato due anni fa a Giuseppe Andreoli, a sua volta dimissionario.



Ancora non sono state rese pubbliche le motivazioni della rinuncia. Se le dimissioni di Caimi non verranno ritirate, il Comune verrà commissariato e i cittadini potranno tornare alle urne, forse già per l'appuntamento delle Amministrative del 20 e 21 settembre 2020.

