Lutto nel mondo della politica gardesana: è morto all'età di 102 anni Mario Matteotti. Grande il dolore e il cordoglio nella comunità di Riva del Garda, dove Matteotti ha fatto grande la storia del paese, prima come consigliere comunale, poi come assessore, vicesindaco e commissario straordinario del Comune negli anni cinquanta. Fino a essere eletto sindaco dal 1980 al 1985. Con lui scompare anche un riferimento artistico e culturale benacense: è stato infatti uno stimato pittore, nonché maestro di scuola ed educatore da sempre impegnato nella vita sociale.

Sua l’idea di avviare a Riva del Garda alcuni corsi dell'Università della terza età. Matteotti ha anche partecipato, come esperto dell'ambiente, della storia e dell’etnologia locali, alla commissione comprensoriale per la tutela del paesaggio nell'Alto Garda e Ledro dal 1973 al 1987. Incaricato dall'amministrazione locale, ha contribuito infine negli anni successivi, in modo determinante e a titolo gratuito, come artista e come esperto di paesaggio, alla sistemazione della spiaggia rivana, anticipandone l'attuale fruibilità.

Politicamente, Matteotti ha sempre “vissuto” nella casa della Democrazia Cristiana. Nella vita artistica, è stato uno dei primi sostenitori dell’associazione Amici dell’Arte di Riva. Lo piangono i due figli, che ne hanno seguito le orme in politica: Paolo, anche lui già sindaco, e Pietro, attuale assessore. Nel 2013 la città di Riva aveva dedicato a Mario Matteotti una mostra antologica a cura di Nicoletta Tamanini e Luigi Meregalli, nella galleria civica Craffonara.

Come riporta in una nota il Comune di Riva, negli anni ’80 aveva aderito all'Ucai, l’Unione cattolica degli artisti italiani ed era diventato socio del prestigioso gruppo di artisti “La cerchia”, partecipando con assiduità e convinzione a tutte le iniziative dell’associazione, tra cui, numerosissime, le mostre collettive in Italia e all'estero. Inoltre, dal 1991, l'artista era diventato socio dell'Accademia degli accesi di Trento, classe delle arti. Preziose – e sempre mirate a valorizzare e a preservare il ricco patrimonio del territorio – sono state le sue ricerche in ambito storico, archeologico e artistico, a cui hanno fatto seguito apprezzate pubblicazioni.



Fonte: Trenotoday.it