Lombardia, risultato elezioni regionali 2023: lo spoglio in diretta

Dopo la giornata di domenica, urne aperte fino alle 15 di oggi, lunedì 13 febbraio. Subito dopo inizierà lo spoglio.

Il dato sull'affluenza

Rispetto al voto del 2018, domenica l'affluenza in Lombardia è stata in forte calo. Alle 23 di ieri, a esprimere la propria preferenza alle urne era stato il 31,78% dei lombardi: per le scorse Regionali, alla stessa ora e con lo stesso numero di comuni aveva già votato il 73,11%. Forte calo della partecipazione anche nel Lazio.