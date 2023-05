Respinto il ricorso per il riconteggio dei voti, Giorgio Bontempi resta consigliere regionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La sezione terza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) per la Lombardia, Presidente Marco Bignami, si è pronunciato “definitivamente sul ricorso proposto da Maria Teresa Vivaldini contro Regione Lombardia” al fine di ottenere il riconteggio delle schede elettorali del 12 e 13 febbraio scorso, “dichiarandolo inammissibile e condannando la ricorrente a rifondere le spese legali sia verso Regione Lombardia che Giorgio Bontempi”, nel frattempo costituitosi.

“Le sentenze non si commentano quindi l’unica cosa che tengo a precisare che ho sempre avuto grande rispetto per la professionalità e l’indipendenza della magistratura” dichiara il consigliere regionale Giorgio Bontempi che aggiunge: “Sono sempre stato sicuro della mia posizione e non ho perso un solo istante, nei mesi trascorsi, nell’impegno quotidiano per tutelare le istanze bresciane dai banchi della maggioranza a Palazzo Lombardia. Tuttavia, alla luce di questo pronunciamento, non potrò che esprimere ancora maggiore determinazione nell’accendere l’attenzione su Brescia ed i suoi territori ripagando così chi mi ha espresso fiducia votandomi e prima ancora inserendo il mio nominativo tra i candidati di FdI”.