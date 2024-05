Lavoro, guerra e razzismo: in migliaia in corteo a Brescia per il Primo Maggio

È la festa dei lavoratori che riempie ancora una volta le piazze della città: sono le piazze che dicono no alla guerra, al lavoro che uccide, al precariato, a razzismo e sfruttamento, le piazze che chiedono diritti ben saldi, dignità e salario minimo, le piazze di coloro che non si stancano di lottare per una vita (e un mondo) migliore. A migliaia a Brescia per il grande corteo del Primo Maggio, quest'anno fino a 4mila persone in strada: in testa i sindacati confederali (Cgil, Cisl e Uil), con comizio conclusivo come da tradizione in Piazza Loggia; a seguire lo spezzone antagonista condotto da movimenti e sindacati di base, infine il corteo internazionalista dei Circoli operai e di Lotta Comunista, arrivato poi in Piazza Mercato. Guerra, Europa, morti sul lavoro, salari: questi i temi trattati nella lunga (e partecipata) mattinata.

Il comizio in Piazza Loggia

Il palco di Piazza Loggia ha accolto la testimonianza di Marta Bellini, giovane lavoratrice: una vita da precaria, le agenzie interinali, i contratti in scadenza ogni 4 mesi, infine il baluardo dell'indeterminato. “Ma la precarietà genera stress quotidiano, l'assenza di un contratto a tempo indeterminato nega la possibilità di chiedere non solo il mutuo, ma spesso anche un semplice contratto di affitto: la certezza di un'entrata a fine mese è la libertà di scegliere di potersi costruire una vita, una famiglia, una dignità”. Giacomo della Noce, delegato Uil di Enel Energia, ha ricordato i 7 colleghi morti nella centrale di Bargi, sul lago di Suviana: “Alcuni di loro assunti in subappalto, come fossero lavoratori di serie B. Non si può subappaltare ad aziende che nascono la mattina e chiudono il pomeriggio, non possono esistere condoni alle norme di sicurezza. Tagliare costi e investimenti significa ridurre la sicurezza, significa far continuare le tragedie nel mondo del lavoro”.

“Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”, questa la dedica dei sindacati Cgil, Cisl e Uil al Primo Maggio 2024. Conclusioni affidate a Lara Ghiglione, della segreteria confederale Cgil: “Le politiche per il lavoro richiedono l'introduzione del salario minimo, come già prescrive una direttiva europea, oltre a una legge sulla rappresentanza sindacale. Intanto i lavoratori vengono usati come merce e, dopo il lavoro, trattati con misere pensioni: 6 milioni di persone in Italia vivono in condizioni di povertà e faticano ad accedere ai propri diritti, compresi studio e salute. Non possiamo accontentarci di essere convocati un lunedì sera dalla premier Meloni per sentirci dire che forse avremo un bonus una tantum di 100 euro: il regalo riciclato del Primo Maggio è come un piatto di lenticchie cucinate male. Spetta allora ai sindacati, al movimento di lavoratrici e lavoratori, il compito di disinfestare il Paese”. In prima fila, in Loggia, anche la sindaca Laura Castelletti.

La piazza internazionalista

La piazza internazionalista di Lotta Comunista, per la prima volta accompagnata dalla mitica Rusty Brass Band, chiude “il corteo contro la guerra e il razzismo, contro la guerra quotidiana del lavoro che nel mondo conta 6.300 vittime al giorno, 2,3 milioni l'anno: è come se in atto ci sia una nuova pandemia, riarmista e guerrafondaia, trainata da un'Europa che vuole essere fortezza, armata e chiusa, che sbarra la strada a migranti e profughi in fuga: ma ricordatevi che la paura rende schiavi e solo la lotta rende liberi”. Sui morti sul lavoro “si ricordano solo i casi eclatanti: Brandizzo, Firenze, Bargi. Ma ogni giorno anche il lavoro è una trincea, e quando non paghiamo fisicamente, lo facciamo economicamente: si apre il fronte di una lotta di salario per milioni di lavoratori, tra cui portuali e metalmeccanici, e lotte e scioperi saranno necessari. Rivendicheremo con dignità ciò che ci spetta, e non le briciole elettorali”.

Sul palco parlano i giovani (immancabile il saluto proletario in tutte le lingue del mondo: inglese, italiano, cinese, francese, spagnolo, arabo e altre): “La borghesia ripropone l'ipocrita necessità di riarmarsi per la difesa della democrazia. Cercano giovani da mandare al macello, stanno reinserendo per gradi la leva militare. Intanto in Medio Oriente è una tempesta di sangue, con 30mila vittime, di cui un terzo bambini (91 i governi in guerra, 180 i conflitti nel mondo, ndr)”. I migranti: “Dal 2000 ad oggi sono affogati più di 45mila migranti nel Mediterraneo, il più grande cimitero a cielo aperto del mondo. L'Europa ha costruito un apartheid di fatto, dove le mansioni più umili e i salari più bassi toccano solo agli stranieri. E già si pensa ad arruolare i giovani immigrati nel futuro esercito europeo, per combattere le loro nuove guerre magari con la promessa della cittadinanza”.

Le conclusioni di Davide Bertoli, ex operaio Iveco e delegato sindacale, storico militante dei circoli operai: “La nostra è la piazza delle bandiere rosse, dove non sventolano le bandiere nazionali. I lavoratori sono due terzi della popolazione mondiale, il respiro del futuro: la nostra patria è un sola, il tempo in cui viviamo, il mondo intero. Guerre economiche e tra Stati, protezionismo e riarmo: la loro politica è di nuovo qui, con i vecchi ritornelli. Si prepara la condanna a morte per milioni di giovani al fronte: la guerra è intrinseca al capitalismo e l'incidente che può innescare la catastrofe è dietro l'angolo, vedete voi dove ci stanno portando. A tutti i governi gridiamo vergogna, quando fanno morire uomini, donne e bambini in mare, con la sola colpa di sognare una vita migliore, a volte solo di sognare una vita. Siamo qui per dare rivincita a chi è destinato all'anonimato, per dare voce a chi non ce l'ha”.

Lo spezzone antagonista

“Lavoro e guerre uccidono”, recitava lo striscione d'apertura dello “spezzone sociale” organizzato da Cobas e Cub, a cui hanno partecipato anche attivisti di Magazzino 47, associazione Diritti per Tutti e Collettivo Onda studentesca: in coda la presenza del Coordinamento Palestina di Brescia, con tante bandiere palestinesi e il bandierone avvistato ormai quasi tutte le settimane in città. Una sola parola d'ordine, ripetono: “Stop al genocidio”. Lo spezzone antagonista ha concluso il suo cammino in Piazza Rovetta: “È solo con la lotta che si ottengono conquiste e si estende e si crea una coscienza di classe – l'intervento di Maurizio Murari dei Cobas di Brescia – Il nostro striscione, lavoro e guerre uccidono, è solo uno dei tanti che non riescono a riassumere tutte le problematiche di ieri e di oggi. Un anno fa eravamo qui a raccontare la drammatica guerra in Ucraina, ora se possibile c'è una guerra ancora più tragica, e mi riferisco a quello che sta succedendo a Gaza, in Palestina. Ma non ci dimentichiamo degli altri drammi del nostro tempo, i morti sul lavoro, la violenza di genere, l'emergenza climatica: questo Primo Maggio è solo uno dei tanti giorni che, tutto l'anno, ci deve portare alla consapevolezza della nostra forza, per opporsi al capitale e ai suoi tentacoli. Il conflitto è ormai un dovere”.