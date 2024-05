"Fratelli d'Italia, ma anche d'Europa e del mondo"

Titolo: “Fratelli d'Italia, fratelli d'Europa, fratelli del mondo”. Svolgimento: “Il mazzinianesimo nel XXI secolo e il vero patriottismo italiano”. Tradotto, ancora meglio: l'attualità del pensiero mazziniano, adeguato ai tempi odierni. Questo il tema del partecipato convegno andato in scena pochi giorni fa nella Sala del camino di Via San Martino della Battaglia a Brescia, promosso e organizzato dalla sezione di Brescia dell'Associazione mazziniana italiana e realizzato in collaborazione con il Comune.

"Fratelli d'Italia, d'Europa e del mondo"

“Da qualche anno – spiegano i promotori – si assiste a un'accelerazione e a un rafforzamento delle spinte verso la democrazia autoritaria, ritenuta in grado di fornire risposte semplici ai problemi della società contemporanea. Queste tendenze sono globali, esaltano il governo dell'uomo forte e anche la formula solo apparentemente indolore del sovranismo, che in realtà copre pericolosi nazionalismi. Noi intendiamo contrapporre a queste tendenze i principi mazziniani dell'associazione fra le nazioni su un piano di uguaglianza, per evitare anche semplificazioni e strumentalizzazioni dello stesso pensiero mazziniano”.

È stato assai ricco (e gradito) il parterre degli interventi: Paolo Lombardi, vicepresidente nazionale dell'Associazione mazziniana italiana; Franco Manni del liceo Leonardo; Massimo Muchetti, senatore e già vicedirettore del Corriere della Sera; in videoconferenza Pietro Finelli della Domus Mazziniana; Arianna Carminati dell'Università di Brescia, che per la cronaca ha parlato del “modello atipico del premierato elettivo nella proposta di riforma costituzionale”; infine Michele Finelli, per le conclusioni, presidente nazionale dell'Associazione mazziniana italiana.