Patrick Zaki non è più ospite gradito a Brescia: "Le sue parole non ci rappresentano"

Niente Patrick Zaki all’inaugurazione del Festival della Pace di Brescia, in programma dal 10 al 25 novembre e già anticipato in questi giorni da una serie di iniziative tra cui la Marcia per la pace e l’accoglienza, in scena sabato. Lo studente e attivista egiziano, noto per il suo arresto nel 2020 per cui si registrò una grande mobilitazione della comunità internazionale, è finito nell’occhio del ciclone per le sue dichiarazioni in merito al conflitto tra Israele e Palestina.

A Brescia era atteso anche per presentare il suo libro (autobiografico) “Sogni e illusioni di libertà”. Ma ogni appuntamento cittadino è stato annullato, così come la sua presenza alla trasmissione “Che tempo che fa” e all’Arsenale di Torino. Questo per via di un post pubblicato sui social in cui Zaki ha definito “serial killer” il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Le parole della sindaca Castelletti

“Le sue parole su Israele non rappresentano il messaggio che la città vuole trasmettere”, è la motivazione della sindaca Laura Castelletti, come riportato dal Giornale di Brescia. Il centrodestra intanto chiede anche la revoca del premio che nel 2021 lo stesso Festival della Pace consegnò (a distanza) a Zaki. Intanto la sindaca smorza anche le polemiche sulla decisione di esporre, fuori dalla Loggia, solo la bandiera della pace e non quella di Israele. “In Loggia sventola la bandiera della pace, perché sono convinta che tutti ci possiamo unire e riconoscere sotto i suoi colori”, ha detto ancora Castelletti.