Si spegne in casa nell'abbraccio della moglie: morto ex sindaco bresciano

L'abbraccio di due paesi all'ex sindaco Paolo Emilio Antonioli: è morto giovedì nella sua casa di Offlaga, nell'abbraccio dei familiari. Aveva 89 anni: lo piangono la moglie Laura e i figli Stefania, Giovanni, Silvia ed Elena. I funerali saranno celebrati sabato mattina alle 10, nella chiesa parrocchiale di Offlaga: la salma verrà infine sepolta al cimitero di Manerbio.

Da tanti anni Antonioli abitava a Offlaga, insieme alla moglie, ma ha lasciato un segno indelebile anche nella comunità di Manerbio. E' qui infatti che venne eletto sindaco esattamente mezzo secolo fa: era il giugno del 1970 quando divenne primo cittadino affiancato dagli assessori Costanzo Boglioli, Pietro Labeni Grossi, Angelo Rossini e Opilio Zanetti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Altri tempi, altra epoca: nel pieno del boom economico che inevitabilmente aveva travolto anche la Bassa Bresciana. Formidabili quegli anni, nel vortice della memoria: in tanti ricordano il sindaco Antonioli per la sua fermezza, i modi gentili e la disponibilità, la passione per il lavoro e per il suo paese.