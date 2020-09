Manerbio: sì vs no, dibattito sul Referendum costituzionale 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

L’Associazione Brainstorm organizza per l’ultima sera di campagna elettorale un dibattito, Sì contro No, per consentire a tutti gli elettori di chiarirsi le idee sui punti di forza e di debolezza della riforma che siamo chiamati a votare.



L’evento si terrà venerdì 18 settembre 2020 alle ore 20,30, nel cortile del Palazzo comunale di Manerbio. Dibatteranno Giacomo Marniga, Sindaco di Borgosatollo, che porterà le ragioni del SÌ al Referendum, e Marco Ladu, ricercatore di Diritto pubblico dell’Università degli Studi di Brescia, che si batte per il No alla riforma. Modera il dibattito Silvia Morelli, giornalista del ManerbioWeek.



L’evento è aperto al pubblico e gratuito. La serata sarà organizzata nel pieno rispetto delle norme anti-covid. Ci saranno solo posti a sedere ed è gradita (ma non obbligatoria) la prenotazione al numero 351 5923222 (anche Whatsapp). Per partecipare è invece obbligatorio presentarsi muniti di mascherina.



Per informazioni e contatti:

info@associazionebrainstorm.it

351 5923222 (anche Whatsapp)