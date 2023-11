Il Magazzino 47 compie 30 anni: a Brescia tre giorni di festa

Compie trent'anni il centro sociale autogestito (Csa) Magazzino 47 di Brescia: in Via Industriale tre giorni di festa per celebrare l'anniversario. Tutto è cominciato il 15 novembre 1993: “Fu una data importante – si legge nel libro “L'Onda d'Urto. Autobiografia di una radio in movimento” – perché si concluse la ricerca di uno spazio sociale autogestito. In Via Industriale vennero occupati i locali di un magazzino comunale, dando vita a quello che ancora oggi è il Magazzino 47. Ci vollero ben 13 occupazioni, tra il 1985 e il 1993, per arrivare a una situazione stabile, con gli ultimi due tentativi falliti all'ex azienda Atb e alla ex scuola di Costalunga. La scintilla scattò a settembre. Con la minaccia di sgombero per il Leoncavallo di Milano, si rimise in circolo un dibattito nazionale sull'importanza dei centri sociali che funzionò da molla per i compagni che decisero di occupare”.

Tre giorni di festa al Magazzino 47

Tre giorni di appuntamenti da venerdì a domenica al Magazzino 47. Venerdì 17 novembre (dalle ore 18) all'Enolibreria47 un appello a portare “qualunque materiale riguardante la storia, la vita e le lotte del centro sociale: fotografie, video, manifesti, volantini, oggetti, vestiti, gadget, etc, per comporre un'esposizione collettiva”. Sabato 18, dalle 19, l'esposizione del materiale raccolto: alle 20 cena di compleanno (info allo 030 45670), dalle 22 dj set con Dj Balbo, Irons&Vercetti, Cegna. Domenica dalle 16.30 Pop Club con Jean-Luc Stote, Simone Cavagnini e ospiti: bar aperto e musica live con Black Swamp.

“I soldi raccolti in occasione di questi appuntamenti – si legge in una nota del Magazzino – verranno utilizzati per sostenere le spese processuali di decine di compagne e compagni bresciani, condannati per aver partecipato alle lotte per la giustizia sociale”.