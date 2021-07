Morto l'ex sindaco, paese in lutto: lascia moglie e figli

Si è spento all’età di 83 anni, Lorenzo Tortella, classe 1938, ex sindaco del paese di Pompiano dal 1975 al 1980. Amato da tutta la comunità di Pompiano, Lorenzo aveva iniziato la sua carriera politica da giovanissimo presso l’oratorio e fin da subito si era avvicinato alla Democrazia Cristiana, vivendo in prima persona i conflitti politici del tempo. Nel 1970 era stato eletto consigliere comunale per poi diventare sindaco nel 1975.

Ammirato da tutti per il suo impegno politico e sociale, amava discutere ma sempre con moderazione e ragionevolezza. Ricordato per essere riuscito ad appianare i contrasti tra capoluogo e frazioni, durante la sua amministrazione ha avviato numerosi progetti di carattere urbanistico e socio-culturale: in passato fece parte dell’ Atb di Brescia e fino agli anni Novanta amministrò l’ospedale di Orzinuovi.

Lorenzo lascia nel dolore la moglie Mariella, i figli Caterina con Riccardo, Stefania con Laura, i nipoti Lorenzo e Giovanni, il fratello Gianfranco, le sorelle e tutti i parenti. I funerali sono stati celebrati nella Chiesa parrocchiale di Pompiano sabato 3 luglio.