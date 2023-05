Storia di Laura Castelletti: chi è la prima sindaca di Brescia

Laura Castelletti è il primo sindaco donna della città di Brescia: anzi, la prima sindaca. Da una vita in politica, era già stata candidata sindaco nel 2008: classe 1962, compirà 61 anni il prossimo 10 settembre. Dopo il diploma come Tecnico di laboratorio chimico-biologico all'Istituto professionale femminile di Brescia, conseguito nel 1980, ha lavorato fino al 1992 all'Istituto di farmacologia dell'Università degli Studi di Brescia.

La vita politica (e non solo) di Laura Castelletti

In quegli anni stava già coltivando la sua crescente passione per la politica. Dal 1986 al 1991 è stata segretaria provinciale del Movimento Giovanile Socialista e, contestualmente, per 3 anni responsabile nazionale dell'Ufficio dei minori per lo stesso movimento. Venne eletta per la prima volta in consiglio comunale a Brescia nel 1991, per il Partito Socialista: verrà rieletta nel 1995 e sarà consigliera comunale per il Psi fino al 2008.

In consiglio comunale è stata presidente delle commissioni consiliari Commercio e vigilanza, Servizi alla persona, Revisione dello Statuto e dei regolamenti, nonché presidente del Consiglio comunale e capogruppo. Nel 2008 è stata candidata sindaco per la lista Laura Castelletti Sindaco: eletta nuovamente in consiglio comunale, sarà consigliera di opposizione fino al 2013. Nel 2009 non rinnova la tessera del Psi e fonda l'associazione Brescia per Passione (che diventerà gruppo consiliare autonomo).

Nel 2013 fa parte della coalizione che porterà alla prima elezione di Emilio Del Bono: viene nominata vicesindaca e assessore alla Cultura (con delega a Expo, nel 2015), cariche poi riconfermate nel 2018 con il secondo mandato Del Bono. Ora la vittoria al primo turno delle amministrative e la proclamazione. È sposata con Renzo Rozzini, medico responsabile dell'unità operativa di Geriatria della Poliambulanza di Brescia: è madre di due figlie, Margherita (30 anni) e Caterina (24).