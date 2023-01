Castelletti: "Brescia una città europea, per i giovani e alla portata di tutti"

Al suo fianco Marco Fenaroli, assessore uscente e rappresentante della sinistra: Matteo Gaglia, segretario cittadino del Partito Democratico, Fabrizio Benzoni che è referente di Azione. E poi, dietro le quinte ma non troppo, anche Articolo Uno e Sinistra Italia, il Partito socialista, +Europa, i Radicali, la civica che sostenne Emilio Del Bono nel 2018 e un'altra civica che invece porterà il suo nome e sosterrà la sua candidatura.

Sono le prime "manovre" della candidata Laura Castelletti, che guiderà il centrosinistra a caccia della terza conferma consecutiva (dopo i due mandati del sindaco Del Bono, dal 2013 ad oggi) per la guida della Loggia: l'avversario da battere sarà il leghista Fabio Rolfi, già vicesindaco ai tempi dell'ultima giunta di Adriano Paroli e attualmente assessore regionale all'Agricoltura.

Le prime parole da candidata sindaco

"Noi ci siamo, lavoreremo insieme per Brescia con l'obiettivo di renderla una città più europea e far crescere ancora la qualità della vita", ha scritto Laura Castelletti a margine della conferenza stampa di sabato che ha di fatto istituzionalizzato la sua candidatura. "Il nostro modello - ha detto Castelletti - continuerà ad essere quello delle città virtuose del Nord Europa. In questi 10 anni Brescia si è trasformata: nei servizi, per i giovani, città più pulita e più sicura, infrastrutture, il sociale. Abbiamo sempre ascoltato i quartieri e Brescia ci ha sempre seguito: sono convinta che lo farà anche adesso".

Inevitabile qualche frecciata a distanza al rivale Fabio Rolfi, che ha già inaugurato la sua campagna con un tour nei quartieri e che ha fatto di "Brescia più di prima" lo slogan della sua corsa elettorale. "Leggo solo che si vuole fare più e meglio - l'attacco di Castelletti - ma sarebbe meglio dire cosa si vuole fare. Noi vogliamo una città europea, fatta di persone e competenze, alla portata di tutti". Il programma elettorale verrà svelato nelle prossime settimane: la data del voto non è ancora stata fissata ma sarà compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno (più facile verso giugno).

Chi è Laura Castelletti

Classe 1962, Laura Castelletti è nata e cresciuta a Brescia, sposata e madre di due figlie: tecnico di laboratorio chimico-biologico, ha lavorato all'Istituto di Farmacologia della facoltà di Medicina dell'Università di Brescia. La sua storia politica comincia dal Psi: in consiglio comunale è stata eletta per la prima volta nel 1991, poi rieletta nel 1998 (quando sarà nominata presidente del Consiglio, carica che ha ricoperto fino al marzo 2008). E' la fondatrice dell'associazione Brescia per Passione, e vicesindaca dal 2013.