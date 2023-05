Ha firmato l’atto che la proclama ufficialmente il primo sindaco donna di Brescia verso le 11 di stamane (sabato 20 maggio) nell’ufficio al primo piano di palazzo Loggia. A 5 giorni dal verdetto elettorale, che ha sancito la netta vittoria sul candidato del centrodestra Fabio Rolfi, Laura Castelletti ha indossato per la prima volta la fascia tricolore.

Sorridente e un poco emozionata durante la proclamazione e le foto di rito, slittata di ben 24 ore per via del mancato arrivo degli atti formali da Roma, ha anche conferito l’incarico ufficiale di vicesindaco a Federico Manzoni. Poi ha attraversato in silenzio la piazza cittadina - una marcia contraria a quella di lunedì che l’aveva vista arrivare trionfante circondata dai cori dei suoi sostenitori - per raggiungere la stele in ricordo delle vittime della strage di Piazza Loggia. Il primo atto da sindaca è stato un silenzioso e composto omaggio agli 8 cittadini morti nell’attentato terroristico di matrice neofascista.

Il giuramento avverrà durante la prima seduta del consiglio comunale che dovrà svolgersi entro massimo 20 giorni.