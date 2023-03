La nuova giunta Fontana: tutti i nomi degli assessori

A meno di un mese dalle elezioni regionali, che si sono tenute il 12 e 13 febbraio, venerdì 10 marzo è stata resa nota la composizione della nuova giunta di Attilio Fontana, riconfermato presidente della Regione Lombardia per il centrodestra. Rispetto alla girandola di nomi delle ore precedenti, molte conferme e qualche novità. Fratelli d'Italia, grazie al peso dovuto al risultato elettorale, è il partito maggiormente rappresentato e ottiene la vice presidenza della giunta con Marco Alparone, che sarà anche assessore al bilancio. 'Salta' l'ipotesi di Vittorio Sgarbi (eletto in consiglio regionale per Noi Moderati) come assessore alla cultura, mentre, come da previsioni, l'assessorato alle infrastrutture e ai trasporti è stato diviso: la prima delega resta a Claudia Maria Terzi, leghista, mentre la seconda viene data al neo assessore Franco Lucente di Fdi.

Tutti gli assessori

"La discussione per arrivare alla composizione della giunta si è conclusa in modo rapidissimo", ha detto Fontana nel preambolo, "con tre riunioni di cui la prima informale solo sui punti di partenza". Due i principi alla base della composizione della squadra, sempre secondo le parole del governatore: "Realizzare la giunta migliore possibile e mettere anzitutto al primo posto l'interesse della coalizione e dei cittadini lombardi". Per Fontana, la coalizione "esce molto rafforzata. Agli assessori chiedo di approcciare il lavoro con grande umiltà e massimo rispetto del consiglio regionale, vero luogo di rappresentanza della nostra Regione".

E veniamo ai nomi degli assessori. Sono 7 quelli di Fratelli d'Italia, 5 della Lega, 2 di Forza Italia, uno della Lista Fontana e uno (Bertolaso) 'tecnico' in quota Fontana.

Marco Alparone (Fdi) - vice presidente, bilancio

Guido Bertolaso (quota Fontana) - welfare

Romano La Russa (Fdi) - sicurezza, protezione civile

Claudia Maria Terzi (Lega) - infrastrutture, opere pubbliche

Elena Lucchini (Lega) - famiglia, solidarietà sociale

Francesca Caruso (Fdi) - cultura

Simona Tironi (Fi) - istruzione, formazione, lavoro

Barbara Mazzali (Fdi) - turismo, marketing territoriale, moda

Alessandro Beduschi (Fdi) - agricoltura, sovranità alimentare, foreste

Giorgio Maione (Lista Fontana) - ambiente, clima

Paolo Franco (Fdi) - casa, housing sociale

Massimo Sertori (Lega) - enti locali, montagna, risorse

Franco Lucente (Fdi) - trasporti, mobilità sostenibile

Alessandro Fermi (Lega) - università, ricerca, innovazione

Guido Guidesi (Lega) - sviluppo economico

Gianluca Comazzi (Fi) - territorio.

A loro si aggiungono i quattro sottosegretari: Lara Magoni (Fdi) allo sport e giovani, Raffaele Cattaneo (Noi Moderati) alle relazioni internazionali ed europee, Mauro Piazza (Fi) alle autonomie e al rapporto col consiglio regionale e infine Ruggero Invernizzi (Fi) al controllo, patrimonio e digitallizzazione.

Le riconferme

Confermati, dunque, nel ruolo di assessorato i leghisti Massimo Sertori e Claudia Maria Terzi. Il primo, valtellinese, è molto ascoltato dal presidente Fontana, che non ha voluto rinunciare alla sua presenza nella nuova compagine. La seconda è invece molto vicina al ministro dei trasporti e infrastrutture Matteo Salvini, leader della Lega, e conferma la delega alle infrastrutture, parallela a quella ministeriale del segretario del suo partito.

Era data per scontata anche la conferma di Guido Bertolaso, tecnico in "quota Fontana", come assessore al welfare, dopo avere sostituito Letizia Moratti nella precedente giunta. Così come riconfermato Romano La Russa, inizialmente in predicato per la vicepresidenza che invece è andata a Alparone. Torna dunque a essere assessore alla sicurezza, alla protezione civile e alla polizia locale. Altre conferme leghiste quelle di Elena Lucchini (famiglia) e Guido Guidesi (sviluppo economico).

Le novità

Marco Alparone, già sindaco di Paderno Dugnano, già consigliere regionale di Forza Italia e poi di Fratelli d'Italia, sarà il nuovo assessore al bilancio e soprattutto il vice presidente della giunta, nella quale entra anche Alessandro Fermi, ex Forza Italia ora della Lega, dopo il pieno di voti a Como: sua la delega all'università. Per Fratelli d'Italia entrano come neo assessori Franco Lucente (trasporti e mobilità, delega sdoppiata dalle infrastrutture), Barbara Mazzali (turismo e moda), Alessandro Beduschi (agricoltura), Paolo Franco (casa) e Francesca Caruso (cultura).



Per l'assessorato alla cultura c'era stato un 'balletto' con una prima ipotesi per Stefano Zecchi, candidato con Fdi ma non eletto; poi qualcuno aveva fatto il nome di Vittorio Sgarbi (eletto con Noi Moderati), ma trovando il 'no' di Forza Italia. E a proposito del partito di Berlusconi, due sono gli assessorati: vanno a Simona Tironi (istruzione e formazione) e a Gianluca Comazzi (territorio).



