"Rolfi candidato sindaco? Nulla è deciso": FdI alza la voce

La candidatura di Fabio Rolfi per il centrodestra cittadino, alle prossime amministrative, sembrava cosa certa e invece così non è: lo ha rivelato Daniela Santanché, ministro del Turismo di Fratelli d'Italia, che intervenuta al Tgr Lombardia per commentare i risultati delle elezioni regionali - a questo link la nostra analisi, con un occhio ai risultati di Brescia - ha smentito quella che, appunto, fino a poche ore fa sembrava una certezza.

Cosa ha detto Daniela Santanchéa

"Fabio Rolfi è il candidato sindaco di Brescia ma solo per la Lega", ha detto Santanché facendo intendere che il dibattito sarebbe ancora aperto e che dunque è ancora tutto da decidere. Chissà cosa ne pensano gli alleati, ma nel frattempo il dubbio è lecito: FdI vuole forse proporre un proprio candidato di partito alle elezioni comunali?

Difficile se non impossibile, anche se la politica elettorale non è mai avara di sorprese, anche a fronte della campagna elettorale già ben avviata del candidato Rolfi, da settimane in tour per la città nel segno dello slogan "Brescia più di prima", accompagnato dal chiarissimo claim "Fabio Rolfi sindaco".