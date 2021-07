Morto ex vicesindaco, tutto il paese in lutto: "Eri una brava persona, non ti dimenticheremo"

La comunità di Villanuova sul Clisi piange la scomparsa di Eugenio Torchiani, 72 anni, ucciso da un male incurabile. Consigliere di maggioranza in carica, era stato assessore e vicesindaco dal 2009 al 2014 nell'amministrazione guidata da Ermanno Comincioli, e poi ancora assessore dal 2014 con la prima giunta di Michele Zanardi.

Lascia la moglie Bianca, i figli Francesco con Barbara, Elena con Mauro, i nipoti Stefano, Nicola e Alessia, la sorella Rita e il fratello Andrea: la salma riposa alla Domus Aurora di Gavardo: i funerali saranno celebrati sabato mattina alle 11, nella chiesa parrocchiale di Villanuova. La famiglia ringrazia i reparti di Pronto soccorso e Cure palliative dell'ospedale di Gavardo per le cure prestate.

Volto noto della politica locale e non solo, era impegnato anche nel mondo del volontariato, nell'Anpi e con il gruppo Alpini. Dipendente delle Ferrovie dello Stato in pensione, da sempre vicino al mondo sindacale (con la Cgil: ancora oggi era iscritto allo Spi, il sindacato dei pensionati) e da sempre uomo di sinistra.

Una lettera in sua memoria

Non solo a Villanuova ma anche a Rovato, dove a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta fu spesso in prima linea nella vita della città. In tal senso ci sono una trentina di amici e “compagni di tante battaglie” che hanno voluto ricordarlo con una commossa lettera. “Siamo davvero rattristati per la scomparsa di Eugenio – si legge – Da molti anni si era fatto apprezzare a Villanuova come valente amministratore, in diversi ruoli. Ma noi lo abbiamo conosciuto e apprezzato da prima: per tanti anni è stato una colonna portante della sinistra rovatese. Con lui abbiamo condotto negli anni iniziative politiche e sociali: era una brava persona, affidabile, seria e generosa. Non ti dimenticheremo”.