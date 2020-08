Manager e vicesindaco: la comunità piange la morte di Eligio Costanzi

Se n’è andato all’improvviso solo un paio di giorni fa, dopo aver lottato a lungo con una terribile malattia: Eligio Costanzi aveva 75 anni. Ex assessore e vicesindaco di Rovato, storico uomo politico del paese: lascia la moglie Lidia, i figlia Chiara e Paola, la nipote Sveva. I funerali saranno celebrati mercoledì pomeriggio alle 16 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta: il corteo partirà dalla Domus funeraria Remondina.

Una vita piena: prima della pensione è stato per anni un apprezzato manager dei supermercati Colmark. In politica è stato militante della Margherita, prima di approdare al Partito Democratico: era il tesoriere del circolo di Rovato. In Comune è stato assessore al commercio per due mandati consecutivi, dal 2002 al 2010: nel mezzo, dal 2007, è stato anche vicesindaco.

L'abbraccio della comunità

In tanti ricordano le sue piccole grandi vittorie, dall’istituzione del Distretto del commercio fino all’iniziativa “Lo Sbarazzo”, che continua anche oggi. E’ proprio dal Pd di Rovato, di cui era la “colonna portante”, che arriva il ricordo più sentito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“In questi giorni si rincorrono nella nostra mente i tanti momenti trascorsi con lui, e tutti hanno un tratto comune: la sua grande generosità - si legge in una nota - Serberemo di Eligio un ricordo bellissimo. Non era solo un attivista, ma era ed è un grande amico. Ciao Eligio. Ti siamo riconoscenti per tutto quello che hai dato al nostro gruppo e alla nostra comunità”.