Comunali 2024: Elisa Chiaf candidata sindaca per la lista civica "Partecipare per Borgosatollo"

La Lista Civica Partecipare per Borgosatollo ha formalizzato nella sua riunione plenaria del 15/02/2024 la candidatura a Sindaca di Elisa Chiaf, in modo unanime e compatto. La candidata Sindaca si presenterà alla cittadinanza domenica 25/02 dalle 9 alle 12 con un gazebo in piazza Giovanni XIII (piazza della Chiesa). Sarà possibile dialogare con Elisa Chiaf e iniziare un confronto con la popolazione per far confluire nuove idee e proposte nel redigendo programma elettorale.



“Presento questa mia candidatura perché tengo molto al mio paese, a Borgosatollo. Tengo al fatto che possa crescere con un’idea di sviluppo che guardi al bene di tutti. Mi presento con la consapevolezza che le migliori soluzioni si trovano insieme, e quindi mi dà molta forza l’idea di candidarmi – sì come Sindaca– ma con un buon gruppo di persone in grado di costruire il paese che vorremmo. Un paese dove le cose funzionano, ma dove soprattutto non si vive la contrapposizione, dove esiste l’io ma esiste soprattutto il “noi”. Mi rendo conto che sono idee teoriche, e quando si parla di amministrazione si parla di buche, asfalto, illuminazione, rifiuti. Garantisco il massimo impegno perché tutto ciò funzioni, ma penso anche che dovremmo mettere la stessa attenzione (e la stessa “passione”) al coltivare la solidarietà, al far nascere esperienze di inclusione vera, al “fare” insieme, laddove il pubblico non arriva, o insieme al pubblico. In questi 10 anni abbiamo fatto molto, sia in termini materiali, ma penso anche in termini immateriali. Abbiamo ristrutturato le Scuole “medie” e ricostruito le Scuole “elementari”, che ora sono antisismiche e sicure, ed energeticamente rinnovate. Abbiamo ristrutturato il teatro, che a breve sarà anch’esso più sicuro – antisismico – e sostenibile. Abbiamo reso efficienti l’Asilo Rodari e la Biblioteca. Stiamo ristrutturando tutta la cascina Modonesi con i suoi 20 appartamenti e il centro Arcobaleno. C’è un paese che – dal punto di vista degli immobili pubblici – è completamente rinnovato.



Abbiamo aperto tanti nuovi servizi: l’appartamento per il Dopo di Noi, la sala studio, il doposcuola per le medie, il Pedibus per le elementari. Abbiamo finalmente un servizio sanitario con gli infermieri di comunità, c’è un servizio per i bambini 0-3 che non vanno al nido. Abbiamo riqualificato parchi e giochi e zone pubbliche. Abbiamo riqualificato l’illuminazione pubblica e il sistema di sorveglianza. Abbiamo costruito rete con il volontariato per essere vicini ai più fragili, soprattutto anziani. E molto altro ancora. Per il futuro le sfide sono innumerevoli, sono amministrative, per concludere quanto fatto, per manutenere meglio quanto abbiamo, per far fronte alle sfide che la società e la natura ci portano …ma sono anche politiche, perché dobbiamo impegnarci tutti, a tutti i livelli, a dimostrare che la politica è strategia per il lungo termine, è mantenersi sulle posizioni giuste anche quando sono scomode e fanno “perdere voti”. Mi presento perché penso di aver maturato una buona esperienza, sia grazie ai 10 anni da Vice-sindaco e Assessore, sia dal punto di vista professionale. Ho molto chiare le cose da fare e come farle (poi servono i tempi, i soldi, ecc.), ma resto consapevole che non potrei fare da sola.



Mi presento quindi perché c’è il gruppo di “Partecipare per Borgosatollo”, non potrei presentare la mia candidatura se non ci fosse il gruppo, se non ci fossero le persone che ne fanno parte. Mi candido perché mi hanno trasmesso coraggio le persone più vicine (il Sindaco e i componenti di entrambe le giunte) e tutti i consiglieri e le consigliere che in questi anni mi hanno dimostrato che si può fare politica “bene”, fidandosi e lavorando positivamente insieme. Mi candido perché penso che l’esperienza del gruppo – che non ha mai smesso di incontrarsi in 10 anni, cambiando componenti e forme, ma sempre nello stesso spirito – mi abbia insegnato tantissimo, e sia un’esperienza da far proseguire. Presento dunque la mia candidatura con la volontà di fare bene, se andremo nella direzione di amministrare e se la cittadinanza ce lo concederà. Sperando che, comunque vada, Borgosatollo mantenga i tratti positivi che la contraddistinguono”.



Elisa Chiaf – candidata Sindaca per la Lista Civica Partecipare per Borgosatollo