Aperte le urne anche nel Bresciano: si vota in 26 Comuni

Ci sono più di 60 candidati (e altrettante liste) per i 26 Comuni bresciani chiamati al cambio di sindaco nei giorni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre: in tutta la provincia, ricordiamo, la tornata elettorale interessa in tutto 129.297 abitanti e 104.441 elettori aventi diritto. Questi i paesi dove si vota, in ordine di grandezza: Bagnolo Mella, Cazzago San Martino, Nave, Castelmella, Rodengo Saiano, Flero, Pontoglio, Torbole Casaglia, Esine, Poncarale, Montirone, Collebeato, Gambara, Pian Camuno, Isorella, Artogne, Azzano Mella, Polpenazze del Garda, Moniga del Garda, Bovegno, Collio, Ossimo, Ono San Pietro, Losine, Anfo e Incudine

In tutta la Lombardia sono 236 i municipi al voto, per un totale di 2,731 milioni di abitanti e 2,252 milioni di elettori aventi diritto: in Italia sono 1.154 i Comuni dove si rinnoveranno il sindaco, la giunta e il consiglio comunale (in tutto 13,8 milioni di residenti e 11,8 milioni di elettori). Ci sono anche città molto importanti tra cui Milano, Torino e Roma.

Come ogni anno seguiremo in diretta lo spoglio e i risultati delle elezioni amministrative. Il primo aggiornamento è ufficiale è atteso dopo mezzogiorno, quando saranno resi i noti i dati sull'affluenza. I seggi saranno aperti domenica 3 ottobre fino alle 23, mentre lunedì si potrà votare dalle 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle urne.