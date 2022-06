Darfo Boario Terme: eletto al ballottaggio il sindaco Dario Colossi

Era l'unico Comune bresciano al ballottaggio, dopo le vittorie al primo turno a Desenzano e Gussago e due soli contendenti a Palazzolo: a Darfo Boario Terme il nuovo sindaco è Dario Colossi, sostenuto dalla lista Progetto Vero. Eletto al secondo turno con 4.018 voti, pari al 65,64% delle preferenze espresse: si è fermata a 2.103 voti la "rivale" Paola Abondio, pari al 34,36% delle preferenze. Non una sorpresa, ma un risultato forse inatteso alla vigilia della vigilia: Colossi infatti si giocava la poltrona con Abondio, vicina al centrosinistra e in continuità con il sindaco uscente (per due mandati) Ezio Mondini, e con Francesca Benedetti, centrodestra, fuori al primo turno.

L'analisi del voto

Al ballottaggio come detto vince Colossi (che nella vita fa l'imprenditore) con 4.018 voti contro i 2.103 di Abondio. Rispetto alla prima tornata il sindaco neoeletto guadagna addirittura 1.200 voti assoluti: facile immaginare, anche se non ci sono state indicazioni ufficiali di voto, una "migrazione" di preferenze dalle liste di centrodestra. Abondio perde invece una quarantina di voti rispetto al primo turno (erano 2.149). Alla prima tornata erano in gara anche Francesca Benedetti, che ha chiuso con 2.091 voti, e Walter Bianchi, 120.

L'astensione

Sia al primo che al secondo turno anche a Darfo Boario Terme l'astensione si conferma il primo partito in assoluto, nonostante i dati più incoraggianti rispetto ad altri municipi bresciani. Il 12 giugno scorso hanno votato 7.335 persone su un totale di 11.812 aventi diritto, pari al 62,1%: il che significa che 4.447 persone non si sono presentate alle urne. Più dei voti raccolti da ciascun candidato al primo turno: 2.818 Colossi, 2.149 Abondio, 2.091 Benedetti, 120 Bianchi.

Così è stato anche al ballottaggio: 6.258 votanti totali, pari a circa il 53% degli aventi diritto. Dunque l'astensione è il primo partito con il 47%: 5.554 persone non si sono presentate alle urne.