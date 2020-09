Scuole bresciane aperte anche con elezioni e referendum: l'elenco di tutti i Comuni

E' forse la prima volta che succede, almeno in Italia: con l'emergenza sanitaria ancora in corso, e le scuole che sono iniziate da meno di una settimana, non mancano i Comuni che per evitare di interrompere le lezioni (già in questi giorni) hanno deciso di spostare i tradizionali seggi elettorali – in gran parte negli istituti scolastici – in altre strutture, comunali e non. Così che bambini e ragazzi possano continuare con la didattica in presenza.

Ecco dove le scuole resteranno aperte

In tutta la provincia di Brescia succede in una ventina di Comuni, sparsi in tutto il territorio (dal Garda alla Bassa, Valtrompia e Valcamonica) per un totale di 52 sezioni elettorali. Per la maggior parte sono piccoli paesi, con poche sezioni, ma non mancano municipi più consistenti (come Bagnolo Mella, Flero e Leno solo per citarne alcuni).

L'elenco completo dei Comuni

L'elenco completo è stato pubblicato dal Giornale di Brescia, che riproponiamo in ordine alfabetico: Bagnolo Mella, Barghe, Bione, Calvagese della Riviera, Capovalle, Casto, Cividate Camuno, Flero, Gardone Riviera, Gardone Valtrompia, Gargnano, Leno, Moniga del Garda, Muscoline, Pezzaze, Pozzolengo, Preseglie, San Felice del Benaco, Treviso Bresciano e Vobarno.

Dove si vota fuori da scuola

Tra i Comuni più grandi, si segnala che a Flero 7 sezioni sono state posizionate all'ex asilo, nella sede della Polizia Locale e nella sala consiliare del municipio. Sul Garda, a Moniga si voterà nella sala polifunzionale alle spalle del municipio, mentre a San Felice i seggi saranno allestiti negli spazi dell'ex Monte di Pietà (la sede del Comune).

Ma ci sono anche dei paesi che ci hanno provato, e che non hanno ottenuto il via libera della Prefettura (cui spetta l'ultima parola). Rimanendo sul Garda, si parla ad esempio di Padenghe (che sperava di spostare i seggi in oratorio) e di Soiano.