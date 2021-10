Elezioni Comunali del 3-4 ottobre 2021: come si vota, la guida completa

Mancano una manciata di ore all'apertura dei seggi elettoral in provincia di Brescia. Domenica e lunedì 4 ottobre le urne saranno aperte in 26 Comuni in cui gli elettori saranno chiamati a scegliere sindaci e consiglieri comunali.

Domenica 3 ottobre i seggi saranno aperti dalle 7:00 alle 23:00 mentre lunedì si potrà votare dalle 7:00 alle 15:00. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle urne (qui la diretta con tutti i risultati). Per le elezioni amministrative possono votare tutte le persone iscritte nelle liste elettorali di ciascun comune che abbiano compiuto il 18esimo anno di età entro domenica 3 ottobre 2021 (compresa). In totale le persone aventi diritto di voto sono oltre 1 milione e 285mila (un milione nella sola Milano).

Tutti i comuni al voto

In provincia di Brescia andranno alle urne 26 Comuni (qui tutte le liste e i candidati) per un totale di 129.297 abitanti e 104.441 elettori aventi diritto.

Tutti i comuni al voto:

Come si vota alle elezioni comunali

Per votare alle elezioni comunali bisogna presentarsi al proprio seggio (la sezione è indicata sulla scheda elettorale) con un documento di identità valido e, appunto, la scheda elettorale. Chi l'ha smarrita o ha finito gli spazi per i timbri può chiederla all'ufficio anagrafe del proprio comune che, proprio per facilitare le operazioni di voto, rispetterà orari di apertura più ampi.

Come si vota nei comuni sotto ai 15mila abitanti

Nei comuni sotto ai 15mila abitanti l'elezione del sindaco e del consiglio comunale è diretta e non è previsto alcun ballottaggio (salvo parità di preferenze).

Si esprime la propria preferenza tracciando un segno sul candidato sindaco o sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato.

Nei comuni fino a 5mila abitanti si può esprimere una sola preferenza mentre nei comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti è possibile indicare fino a due preferenze. In questo caso, tuttavia, devono riguardare una candidata di genere femminile ed un candidato di genere maschile (o viceversa), pena l’annullamento della seconda preferenza.

È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Solo in caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare per questi ultimi il 17 e 18 ottobre.

Come si vota nei comuni sopra ai 15mila abitanti

Nei comuni con più di 15mila abitanti è eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno). Se nessun candidato raggiunge tale soglia gli elettori torneranno alle urne domenica e lunedì 18 ottobre per il ballottaggio a cui parteciperanno i due candidati più votati.