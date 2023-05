Raggiunto il quorum: già eletti due sindaci bresciani

Quorum raggiunto, ci sono già due sindaci eletti in provincia di Brescia. Siamo a Barghe, in Valsabbia, e a Borno in Valcamonica: qui c'erano solo due candidati in corsa e, come detto, una volta raggiunto il quorum manca solo l'ufficialità della loro elezione. Ma cosa manca per festeggiare? La norma prevede che i candidati solitari abbiano ottenuto almeno il 50% più uno dei voti validi. Impossibile che non succeda: affinché capiti servirebbe il 50% più uno di voti non validi, quindi schede bianche o nulle.

I sindaci (quasi) già eletti

I sindaci ormai quasi eletti sono dunque Giovanni Battista Guerra a Barghe, candidato per la lista Insieme per Barghe, e Matteo Rivadossi a Borno, candidato per la lista SiAmo Borno. Nel primo caso il quorum (che ricordiamo dai tempi del Covid è stato abbassato al 40% dei votanti: prima era al 50%) è stato raggiunto alle 23 di domenica, stabilizzandosi al 46,53% (e si attende il dato delle 15 di lunedì). A Borno, invece, il quorum era già stato raggiunto alle 19 (46,3%) per poi arrivare al 51,23% delle 23.

Sembra comunque confermarsi la tendenza (storica) all'astensione. Nei 17 municipi al voto (tra cui il capoluogo, la città di Brescia) alle 23 di domenica ha votato il 45,04% degli aventi diritto (a questo link i risultati comune per comune): nel 2018 alla stessa ora si era sfiorato il 60%, ma è bene ricordare che all'epoca si votava in un solo giorno, e quindi per un confronto efficace si dovranno aspettare i dati di lunedì pomeriggio.