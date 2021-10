Provincia di Brescia: Amministrative 2021, tutti i risultati Comune per Comune

Chiamati alle urne 26 Comuni della nostra provncia, per un totale di 129.297 abitanti

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si vota per le elezioni amministrative. In provincia di Brescia, andranno alle urne 26 Comuni (qui tutte le liste e i candidati) per un totale di 129.297 abitanti e 104.441 elettori aventi diritto.

Seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Lo spoglio inizierà al momento della chiusura delle urne. Di seguito tutti i risultati non appena saranno resi noti dal Ministero dell'Interno.

I risultati Comune per Comune: