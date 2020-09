Elezioni amministrative 2020: quando si vota, orari seggi, comuni e candidati sindaco

In contemporanea con il referendum sul taglio dei parlamentari, domenica 20 settembre, tra le 7 e le 23, e lunedì 21 settembre, tra le 7 e le 15, si voterà anche per le elezioni amministrative.



Nella nostra provincia sono 8 i comuni coinvolti, dei quali tre al voto dopo il commissariamento per le dimissioni dei precedenti sindaci. I cittadini bresciani chiamati alle urne sono in tutto 58.419, ma sono solo quattro le candidate donne, meno del 15% del totale.



L'elenco dei comuni e dei candidati sindaco:

Capriano del Colle (commissariato)

Giorgio Armani

Salvatore Oliva

Stefano Sala

Cortefranca (commissariato)

Anna Becchetti

Dario Lazzaretti

Diego Orlotti

Lonato del Garda (scadenza)

Davide Bollani

Paola Comencini

Roberto Tardani

Sandro Teodori

Magasa (scadenza)

Federico Venturini

Francesco Marini

Gianluigi Raineri

Maurisio Chiesa

Quinzano d'Oglio (commissariato)

Adriano Perotti

Pietro Cruber

Lorenzo Olivari

Roncadelle (scadenza)

Elisa Regosa

Roberto Groppelli

Rovato (scadenza)

Alberto Piva

Maurizio Festa

Renato Bonassi

Roberto Manenti

Tiziano Belotti

Valentina Remonato

Travagliato (scadenza)