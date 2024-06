Dopo due mandati consecutivi a guida centrosinistra, la città di Chiari – unico paese bresciano chiamato al ballottaggio – torna nelle mani del centrosinistra: è Gabriele Zotti il sindaco neoeletto, candidato sostenuto dai partiti (Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega) e da due liste civiche. Con 4.016 voti al secondo turno, pari al 52,4% delle preferenze, ha avuto la meglio su Domenico Codoni, che proponeva la continuità amministrativa con il sindaco uscente: 3.650 i voti raccolti al ballottaggio, pari al 47,6% delle preferenze.

L’affluenza al ballottaggio ha superato il 56%: in calo rispetto al primo turno, quando si era sfiorato il 69%. L’astensione si conferma (ampiamente) il primo partito: su 14.238 elettori aventi diritto, in 6.243 hanno scelto, consapevolmente o meno, di disertare le urne. Il non voto pesa per il 44% sul totale degli aventi diritto: il sindaco Zotti è stato invece eletto con il 28% dei voti tra chi ne aveva diritto.

Com’era andata al primo turno

Nella prima tornata elettorale Gabriele Zotti era già in vantaggio, con 3.283 voti e il 34,5% delle preferenze: letteralmente appaiati, in un pareggio che diventerà un caso di studio in quanto unicum in Italia e forse in Europa, i due candidati entrambi di area centrosinistra, quindi Domenico Codoni (sostenuto da due liste civiche) e Marco Salogni (sostenuto da due civiche e dal Partito Democratico), entrambi con 2.727 voti e il 28,7% delle preferenze. Erano candidati anche Alessandro Gozzini (405 voti, il 4,3%) e Roberto Goffi (371 voti, il 3,9%).

Così il nuovo consiglio comunale, la cui composizione – ricordiamo – è ancora provvisoria in vista delle nomine degli assessori in giunta: per la maggioranza Gianmario Sirani, Claudio Prandelli, Federica Mazzotti, Roberto Campodonico, Alessandro Cugini, Silvia Ghilardi, Luigi Pozzaglio, Pierluigi Massetti, Alice Cesana e Roberto Goffi. Per le due minoranze: Domenico Codoni, Massimo Vizzardi e Chiara Facchetti; Marco Salogni, Davide Serlini e Maurizio Libretti.