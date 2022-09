Tsunami centrodestra: chi sono i 13 bresciani eletti in parlamento

Tredici più due, totale 15: al termine degli scrutini sono questi i parlamentari bresciani (o eletti in collegi anche bresciani) che andranno alla Camera o al Senato. In 6 sono stati eletti con la formula dell'uninominale, quindi il testa a testa tra coalizioni e candidati di cui il centrodestra ha fatto man bassa, in tutta Italia: 121 i candidati uninominali eletti per il centrodestra su 146 totali lungo la penisola, 12 per il centrosinistra, 10 per i 5 Stelle, poi gli autonomi in Trentino e Valle d'Aosta e un candidato di Sud chiama Nord in Sicilia. In totale, in attesa degli ultimissimi spogli, sono 235 i candidati eletti alla Camera per il centrodestra, 80 per il centrosinistra, 51 per i 5 Stelle, 21 per Azione e Italia Viva.

Così al Senato: 56 i candidati eletti all'uninominale per il centrodestra, su un totale di 67 posti disponibili. Il centrosinistra si ferma a 5, sono 5 anche quelli dei 5 Stelle, poi uno per Sud chiama Nord, ancora in Sicilia, e gli autonomi in Trentino e Valle d'Aosta. In via provvisoria sono 112 gli eletti al Senato per il centrodestra, 39 per il centrosinistra, 28 per i 5 Stelle, 9 per Azione e Italia Viva.

Chi sono i parlamentari bresciani

Sono in tutto 15 i parlamentari bresciani (o eletti in collegi bresciani) che andranno alla Camera o al Senato. Tredici sono bresciani "doc": tra gli eletti con l'uninominale alla Camera ricordiamo Simona Bordonali (Lega), Maurizio Casasco (Forza Italia), Giangiacomo Calovini (Fratelli d'Italia), al Senato Stefano Borghesi (Lega). Questi gli eletti con il plurinominale: alla Camera Cristina Almici (FdI), Fabrizio Benzoni (Azione e Italia Viva), Paolo Formentini (Lega), Gianni Girelli (Partito democratico), Samuel Sorial (Movimento 5 Stelle). Al Senato Alfredo Bazoli (Pd), Mariastella Gelmini (Azione e Italia Viva), Gianpietro Maffoni (FdI) e Adriano Paroli (Forza Italia).

Ai 13 bresciani "doc" si aggiungono i due eletti nei collegi uninominali che hanno interessato municipi anche bresciani, entrambi per il centrodestra: Silvana Comaroli (Lega) eletta alla Camera e Giulio Terzi (Noi Moderati) eletto al Senato. La squadra è completa.