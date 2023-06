Tre donne e sei uomini, esordienti ed esperti: è la nuova giunta Castelletti

Sabato 20 maggio la proclamazione, sabato 3 giugno la nomina della giunta: sono i primi step della nuova amministrazione di Laura Castelletti, il primo sindaco donna della storia della città. Sindaco facente funzioni dalla fine di marzo, dopo le dimissioni di Emilio Del Bono per la sua elezione in Consiglio regionale, Laura Castelletti è ora ufficialmente la sindaca di Brescia in virtù del 54,84% dei voti validi ottenuto al primo turno delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio.

Le deleghe alla sindaca

Dopo settimane di rumors e toto-nomi, Castelletti ha presentato nel foyer del Teatro Grande i 9 assessori che compongono la sua giunta. Alla sindaca sono state affidate le deleghe alla sovrintendenza ai rapporti con le società ed enti controllati e partecipati, alle attività culturali e al sistema museale compresa La Specola Cidnea, il Museo di Scienze naturali e il progetto Musil, al sistema bibliotecario urbano, ai rapporti con enti e istituzioni di promozione culturale e con la Fondazione Brescia Musei. Castelletti, ricordiamo, era vicesindaca uscente con delega alla Cultura.

Tutti i nomi della giunta

Come annunciato da tempo, il vicesindaco sarà Federico Manzoni (Partito Democratico): sarà anche assessore alla Mobilità, al Patrimonio e rapporto col demanio, all'Avvocatura civica, ai Servizi demografici e ai Rapporti con le università. È del Pd anche Valter Muchetti, anche lui assessore uscente: a lui le deleghe ai Lavori pubblici, Sicurezza, Partecipazione e Protezione civile.

Sono entrambe del Pd anche le giovani Camilla Bianchi (36 anni) e Anna Frattini (35 anni): la prima sarà assessore alla Transizione ecologica, ambiente e verde, la seconda assessore all'Istruzione, Politiche giovanili, Pari opportunità e sostenibilità sociale.

Confermata la nomina di Michela Tiboni, altro assessore uscente (in orbita Pd): professoressa universitaria e autrice di oltre 140 pubblicazioni scientifiche, sarà assessore all'Urbanistica, Rigenerazione urbana, Edilizia ed Energia. Anche Alessandro Cantoni (della civica di Laura Castelletti) era assessore uscente: a lui le deleghe a Casa e housing sociale oltre che allo Sport.

In giunta per il terzo mandato consecutivo Marco Fenaroli (Al Lavoro per Brescia), storico esponente della sinistra cittadina: sarà assessore ai Servizi sociali e welfare. Andrea Poli (civica Castelletti) sarà assessore al Turismo, Commercio, Innovazione sociale ed economica, Transizione digitale. In ultimo, ma non per importanza visto il "peso" del suo assessorato, Marco Garza (Brescia in Azione) a cui sono state assegnate le deleghe al Bilancio e alle Risorse umane. Era già stato vicesindaco e assessore al Bilancio a Cologne.