Elezioni Comunali 2024, provincia di Brescia: spoglio in diretta e tutti risultati

Nel weekend appena trascorso, nella nostra provincia gli elettori sono stati chiamati al voto per le elezioni amministrative in 144 comuni. L'affluenza si è attestata al 66%: nella tornata precedente era quasi al 73%. Per le Europee, lo scrutinio è iniziato subito dopo la chiusura delle urne, mentre lo spoglio per le Comunali inizierà alle 14.



Nei 31 comuni bresciani nei quali a presentarsi al voto era un solo candidato, l'unico ostacolo per l'elezione dei sindaci era l'astensionismo. In questo caso, il rischio di non raggiungere la soglia minima del 40% di votanti è stato superato ovunque.

