Elezioni comunali: affluenza in calo, ma c'è già un primo sindaco

Nel primo giorno di voto l'affluenza è in netto calo, e in tutta Italia: alle 23 di domenica si sono presentati alle urne il 41,65% degli aventi diritto, quando nella precedente tornata elettorale alla stessa ora si era già raggiunto il 61,49%. E' così anche in Lombardia, dove l'affluenza alle 23 si ferma al 40,51% rispetto al 58,76% delle precedenti, e in provincia di Brescia, dove si è raggiunto il 50,42% ma nella precedente tornata era 71,81%.

Ancora si vota, ma c'è già un sindaco

Intanto nel Bresciano c'è già un sindaco: è Fiorenzo Formentelli, unico candidato a Ono San Pietro con la lista “Idee per il futuro”. Il quorum è stato raggiunto ancora prima delle 19 (quando si è attestato a 44,36%) per chiudere poi la giornata, alle 23, a quota 50,48%. A causa del perdurare dell'emergenza sanitaria, ricordiamo, il quorum è stato abbassato in deroga dal 50 al 40% degli aventi diritto.

Conto alla rovescia per Polpenazze

In teoria non basta, ma in pratica è impossibile succeda il contrario: ovvero, la proclamazione sarà definitiva solo quando verrà accertato che la lista abbia raggiungo il 50% più uno dei voti validi. Primo sindaco a Ono, conto alla rovescia a Polpenazze dove è in corsa Maria Rosa Avanzini, candidata per “Impegno per Polpenazze” e tra poche ore primo sindaco donna della storia del paese.

A un passo dal traguardo: in serata, alle 23, si segnala una percentuale di votanti pari al 37,16% degli aventi diritto. Il quorum sarà raggiunto forse già in mattinata (e comunque si vota fino alle 15). Tra tutti e 26 i Comuni bresciani chiamati al voto, gli unici gardesani (oltre a Polpenazze anche Moniga) sono tra quelli dove si è votato di meno: è l'effetto delle seconde case?

I risultati Comune per Comune