Elezioni regionali 2023: la lista dei candidati della Lista civica Moratti Presidente

Prende molto dal centrodestra, la lista civica "Letizia Moratti Presidente", che (insieme al terzo polo, cioè alla lista Azione-Italia Viva) sosterrà la candidatura a governatore della Lombardia di Letizia Moratti (ex sindaco di Milano ed ex vice presidente della Regione) alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023.

"Ho deciso di candidarmi per rendere la Regione più equa, più sicura, più competitiva", ha detto Moratti domenica presentando i candidati e dichiarando che i sondaggi la danno al 30 per cento: "Per farla essere un punto di riferimento assoluto per salute, lavoro e qualità della vita. E quando ho deciso di candidarmi ho subito saputo che l’avrei dovuto fare affiancata da una lista civica che mi rappresentasse, che rappresentasse la mia idea di governo regionale e di Lombardia. Con i miei compagni di viaggio, allora, ci siamo dati un obiettivo, un motto che poi è divenuto progetto realizzato: tutta la Lombardia in una lista civica".

I candidati della Lista Moratti a Brescia