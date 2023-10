La Regione Lombardia a sostegno delle donne iraniane

Nei giorni del premio Nobel per la pace, assegnato dall'Accademia di Oslo all'attivista iraniana per i diritti delle donne Narges Mohammadi, anche la Regione Lombardia esprime sostegno e solidarietà per la vita, i diritti delle donne e la libertà in Iran. È questo il contenuto della mozione, approvato all'unanimità dal consiglio regionale, presentato dal gruppo di Forza Italia, prima firmataria la consigliera bresciana Claudia Carzeri.

Il testo del documento prende spunto dal movimento popolare di protesta nato nella Repubblica Islamica a seguito dell’omicidio in carcere di Masha Amini, 23 anni, rea di aver indossato non correttamente il velo e per questo arrestata dalla polizia morale.

Più di 500 manifestanti uccisi

Sono oltre 500 i manifestanti e gli attivisti uccisi nel corso delle manifestazioni o a seguito di condanna a morte da un anno a questa parte, un tributo di sangue condannato da tutta la comunità internazionale su cui si è espresso più volte con nettezza sia il presidente della Repubblica Mattarella, sia il parlamento, sia lo stesso consiglio regionale con la mozione di solidarietà e vicinanza alle donne iraniane votata il 4 ottobre 2022 e la successiva lettera del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana al governo del 28 ottobre 2022.

La mozione approvata in Regione

La mozione impegna l’ufficio di presidenza a designare un rappresentante del consiglio alla consegna al ministro per gli Affari Esteri di una richiesta di convocazione dell’ambasciatore dell’Iran in Italia e ad esporre per un tempo congruo sui monitor presenti nella sede di Palazzo Pirelli la scritta “Donna, Vita, Libertà” come esplicito messaggio di solidarietà alla lotta del popolo iraniano.

Il consiglio impegna inoltre la giunta regionale a valutare ogni ulteriore iniziativa di solidarietà nei confronti dei cittadini iraniani oggetto di persecuzione per le proprie opinioni politiche e religiose, in particolar modo delle donne. Si chiede inoltre al governo di attivarsi per tutelare l’incolumità dei cittadini iraniani profughi in Italia rispetto alle minacce e alle intimidazioni che ricevono.

“La difesa dei diritti umani, in particolare quelli delle donne – commenta Claudia Carzeri – ci deve vedere sempre uniti, al di là delle appartenenze politiche. È notizia di questi giorni che un'altra ragazza di 16 anni, Armita Geravand, è in coma dopo essere stata picchiata dalla polizia iraniana solo perché non indossava il velo. Un dramma attuale”.