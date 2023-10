Sarà un bresciano a gestire l'intero patrimonio del Vaticano

“Il Santo Padre ha nominato presidente dell’Amministrazione del patrimonio della sede apostolica (Apsa) il reverendo don Giordano Piccinotti, finora sottosegretario della stessa istituzione curiale”. Così l’ufficio stampa del Vaticano nell’annunciare la prestigiosa nomina, che stavolta è pure bresciana: don Piccinotti, infatti, è nato a Manerbio ma è cresciuto (e ha vissuto a lungo) a Faverzano di Offlaga. In paese, inevitabile, non si parla d’altro: sono già arrivate anche le congratulazioni del sindaco Giancarlo Mazza.

L’Apsa è l’organismo titolare dell’amministrazione e della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Vaticano, destinato a fornire le risorse necessarie all’adempimento delle funzioni della Curia Romana e a servizio delle chiese particolari. Alla stessa compete amministrare anche il patrimonio immobiliare e mobiliare degli enti che hanno affidato alla Santa Sede i propri bene: l’Apsa gestisce infine la tesoreria, la contabilità, gli acquisti e gli altri servizi.

Chi è don Giordano Piccinotti

Don Giordano Piccinotti, salesiano, è nato il 23 febbraio 1975 a Manerbio ma, come detto, ha vissuto a lungo a Faverzano, frazione di Offlaga. Ordinato sacerdote nel 2006, ha conseguito la licenza in Teologia spirituale all’Università pontificia salesiana di Roma: è stato direttore della Fondazione Opera Don Bosco nel mondo e procuratore della Fondazione Istituto Elvetico Opera Don Bosco, in entrambi i casi a Lugano, direttore esecutivo della Fondazione Opera Don Bosco onlus a Milano, membro del consiglio della Stiftung Don Bosco in Der Welt a Schhan (Liechtenstein), tesoriere del Consiglio di amministrazione della ong Vis.