Salvini a Desenzano, le foto impazzano sui social: ma è una bufala

Impossibile non riconoscerlo: sorridente, come sempre, e con la mascherina abbassata (uno dei pochi in tutta l’inquadratura, in mezzo alla gente: sarebbe meglio dare il buon esempio, ma questa è tutta un’altra storia). E’ l’ex vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega: per tutto il pomeriggio in tanti hanno pensato di averlo visto al mercato del martedì di Desenzano. Non dal vivo, sia chiaro: ma in una fotografia che è rimbalzata sui social e non solo.

Salvini a Desenzano: la smentita

Vera la foto, ma falsa la localizzazione: lo scatto risale al 12 agosto scorso, in Versilia, al mercato di Forte dei Marmi. La notizia della presenza di Salvini a Desenzano è stata rapidamente smentita dalle forze dell’ordine e pure dalle autorità, compresa la vicesindaco Cristina Degasperi (che è proprio della Lega). Pare infatti che l’ex ministro degli Interni, martedì 18 agosto, fosse sì in Lombardia ma in realtà a Milano e dintorni.

Poco male per i fan bresciani del numero uno del Carroccio: voci non ancora confermate, ma comunque parecchio attendibili, lo vorrebbero in provincia già il prossimo settembre, probabilmente a Rovato, per dare man forte in vista della campagna elettorale (per le amministrative).