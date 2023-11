Marco Girardi nuovo presidente di Garda Lombardia: nominata anche la giunta

Nuovo presidente e nuova giunta per il Consorzio Garda Lombardia, l'ente di promozione turistica che raggruppa Comuni, associazioni e soci privati, parte integrante del Garda Unico che accoglie gli omonimi consorzi di Veneto e Trentino. Il nuovo presidente è Marco Girardi, già direttore di Garda Lombardia e tra i suoi fondatori, riconosciuto esperto del settore alberghiero, da sempre espressione del “buon turismo”.

Le elezioni

Il consiglio direttivo si è riunito il 14 novembre nella sede di Gardone Riviera: all'ordine del giorno l'elezione di giunta e presidente. Questo dopo i malumori di queste ultime settimane e le dimissioni del presidente uscente Massimo Ghidelli, accettate all'unanimità: in carica dal luglio di due anni fa, avrebbe dovuto proseguire fino al 2015. Il consiglio, da statuto composto da un rappresentante di ognuno degli oltre 20 Comuni soci e degli altri 10 enti (tra cui Pro loco e associazioni di albergatori e imprenditori), ancora all'unanimità ha eletto Girardi.

A seguire, secondo le deleghe giunte in rappresentante dei tre consorzi precedenti (Limoni, Castelli e Colline Moreniche: alto, medio e basso lago), sono stati nominati vicepresidente Mariasole Broglia (ristoratrice di Sirmione) e Flaviano Mattiotti (sindaco di Manerba e presidente dell'Unione dei Comuni della Valtenesi), entrambi nella giunta uscente: insieme a loro Gianpietro Seresina, vicesindaco di Gardone Riviera; Mauro Moretti, consigliere delegato al Turismo di Padenghe; Stefania Lorenzoni, assessore al Turismo di Desenzano.

Il presidente

“Non c'è tempo da perdere – ammette il neopresidente Girardi: la promozione della stagione 2024 non può aspettare – e per questo nei prossimi giorni riunirò subito la giunta, per partire con un programma ben preciso, partecipare a fiere e preparare materiale divulgativo. Organizzerò a breve anche un'assemblea aperta a tutte le cariche istituzionali e private del Garda lombardo, indispensabile per poter lavorare in sinergia. Cercheremo di ripristinare i rapporti tra pubblico e privato, trovare partner nuovi, proseguire le collaborazione con Visit Brescia e Regione Lombardia”. Ma c'è già una notizia: il Comune di Pozzolengo ha recesso la sua adesione da socio. “Andrò a parlare di persona con il sindaco”, commenta il presidente Girardi.