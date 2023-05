Nella giornata di oggi, i cittadini bresciani sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Seggi aperti anche domani, lunedì 15 maggio, quando si voterà dalle 7 alle 15.

L'affluenza a Brescia

Alle 23, in città aveva votato il 44,59% degli elettori, in diminuzione rispetto al 2018 (ma allora si votò in un solo giorno), mentre il dato non si discosta di molto da quello del 2013 (47,7%), tornata in cui le urne restarono aperte per due giorni.

L'eventuale ballottaggio sarà sempre di domenica e lunedì, ma tra due settimane: il 28 e il 29 maggio.