Terremoto in Comune: si è dimesso il vicesindaco

Il Comune perde un pezzo, si dimette il vicesindaco: succede a Castrezzato, dove la vicesindaca (e assessore all'Istruzione) Annarosa Terlenghi ha annunciato le sue dimissioni nel corso dell'ultimo consiglio comunale. Di fatto non abbandonerà l'aula consiliare, ma ha rinunciato alle sue cariche e deleghe. Resta da capire ora se rimarrà comunque in maggioranza, o andrà a comporre un cosiddetto “gruppo misto”.

I motivi della scelta

I motivi della scelta sarebbero prettamente politici. “Le ragioni – ha dichiarato in consiglio comunale, come riportato dal Giornale di Brescia – sono legati alla condivisione di una linea politica che non c'è più. Tutto nasce da una scelta onesta e dolorosa, che devo in primis a me stessa e al rispetto verso le persone che mi hanno dato fiducia e al progetto politico da me fortemente voluto. Rimango consigliere, vigile e critico, ma prendo questa scelta poiché non condivido una certa modalità di fare politica”.